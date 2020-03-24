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Son dakika: Koronavirüs (Covid-19) NATO askerine sıçradı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.03.2020 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020
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NATO'DA KORONAVİRÜS ŞOKU! ASKERLERE SIÇRADI

Son dakika haberine göre; 'da bünyesinde görev yapan 4 yabancı askerde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandığı bildirildi.

'daki kuvvetlerinden yapılan açıklamada, yakın zamanda Afganistan'a gelen NATO bünyesinde görev yapan 4 yabancı askerde Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu askerlerin karantinaya alındığı kaydedilen açıklamada, bu askerlerle temasta olan kişilerin de gözetim altında tutulduğu vurgulandı.

Açıklamada, ayrıca son haftalarda Afganistan'a gelen bin 500 NATO askeri ve personelinin de gözlem altında tutulduğu aktarıldı.

Halihazırda Afganistan'da 16 bin NATO askeri bulunuyor.

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