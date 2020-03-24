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Bakan Çavuşoğlu Pakistanlı mevkidaşıyla görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.03.2020
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BAKAN ÇAVUŞOĞLU PAKİSTANLI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı , Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile telefon görüşmesi yaptı. Bakan Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı , Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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