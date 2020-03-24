Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Bay Akio Miyajima ile görüştü

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Bay Akio Miyajima ile görüştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir araya geldikleri Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Bay Akio Miyajima ile koronavirüs tehdidine karşı yapılacak çalışmalar hakkında görüştüklerini belirtti.

"İNSANLIĞIN ORTAK YARARI İÇİN..."

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Bay Akio Miyajima ile Bakanlıkta bir araya geldiklerini kaydetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüs tehdidine karşı yapılacak çalışmalar başta olmak üzere, insanlığın ortak yararı ilkesiyle geliştirebileceğimiz çalışmaları ele aldık. Bilgide, tecrübede birliktelik içinde olacağız" ifadelerini kullandı.