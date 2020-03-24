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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Bay Akio Miyajima ile görüştü

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Giriş Tarihi: 24.03.2020 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020
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BAKAN KOCA'DAN KRİTİK GÖRÜŞME

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı , resmi Twitter hesabından Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Bay Akio Miyajima ile görüştü.

Sağlık Bakanı , bir araya geldikleri Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Bay Akio Miyajima ile koronavirüs tehdidine karşı yapılacak çalışmalar hakkında görüştüklerini belirtti.

"İNSANLIĞIN ORTAK YARARI İÇİN..."

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Bay Akio Miyajima ile Bakanlıkta bir araya geldiklerini kaydetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüs tehdidine karşı yapılacak çalışmalar başta olmak üzere, insanlığın ortak yararı ilkesiyle geliştirebileceğimiz çalışmaları ele aldık. Bilgide, tecrübede birliktelik içinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi ile görüştü SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA ÇİN HALK CUMHURİYETİ'NİN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ İLE GÖRÜŞTÜ

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