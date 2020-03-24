Son dakika: Yaşlı adamın videosunu sosyal medyada paylaşan şahsa gözaltı

Son dakika haberi... Ankara'da yaşlı adamın görüntülerini çekerek uygunsuz davranan şahıs, gözaltına alındı. Şahsın uyuşturucu imal ve ticaretinden ayrıca kasten yaralamadan 2 ayrı kaydı olduğu ortaya çıktı.

Dün akşam sosyal medyada yaşlı bir vatandaşı kaydederek paylaşılan video büyük tepki çekti.

Tepkiler üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da açıklama yaptı. Bakan Soylu, "65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır" dedi.

Bugün ise, yaşlı adamın görüntülerini çekerek uygunsuz davranan şahıs gözaltına alındı. Şahsın uyuşturucu imal ve ticaretinden ayrıca kasten yaralamadan 2 ayrı kaydı olduğu ortaya çıktı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Öte yandan İçişleri Bakanlığından sosyal medya üzerinden bir açıklama yapıldı. Açıklamda "Dün hepimizi üzen görüntülere neden olan M.T.E. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanıp hakkında işlem başlatıldı. Videoya çektiği İhsan amcamızı Kaymakamımız ziyaret ederek Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile telefonda görüştürdü. Amcamızdan bu münasebetsizlik adına özür diledik." ifadeleri kullanıldı.