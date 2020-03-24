Son dakika haberi: Sosyal medyada paylaşılan yaşlı adamın videosu büyük tepki çekti! Bakan Soylu açıklama yaptı
Dün akşam sosyal medyada yaşlı bir vatandaşı kaydederek paylaşılan video büyük tepki çekti. Tepkiler üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da açıklama yaptı. Bakan Soylu, "65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır" dedi. Utandıran videoya, sosyal medyadan tepki yağıyor.
Türkiye'de geçtiğimiz günlerde 65 yaş ve üstü vatandaşlara koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu kararın ardından Türkiye'nin birçok yerinde yaşlılarla ilgili görüntüler paylaşıldı. Bazı videolarda ise yaşlılara uygulanan duygusal şiddet öne çıktı. Dün akşam sosyal medyada paylaşılan ve bir yaşlı vatandaşla dalga geçildiği anlarda kaydedilen video büyük tepki çekti.
Videoyu çeken kişi polis gibi davranarak 'Normalde ceza kesmemiz gerekiyor bu sefer sizi affedelim' dedi. Yaşlı adam ise 'Hastaneye geldim, otobüs almadı beni. Polise söyledim' yanıtını verdi. Video sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ünlü isimler de videoya tepki gösterdi.
BAKAN SOYLU AÇIKLAMA YAPTI
Bu gelişmeler üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,"65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır" ifadelerine yer verdi.
İŞTE TEPKİLERDEN BAZILARI
- Yazık gerçekten ne desem bilemiyorum. Adam güzel güzel açıklıyor durmadan lafını kesmesine mi polisim diye kandırılmasına mı otobüs beni almadı derkenki mahcubiyetine mi üzülsem bilemiyorum. Bu da bir suç ve cezasız kalmamalı. #videoyukaldır
#videoyukaldır video izlerken gözlerim doldu gerçekten ve bununla dalga geçilmesi devlet zaten gerekli önemleri aldı sana mı düştü yaşlılarımızı uyarmak.
Onuru ve haysiyeti olan kişiler yaşlılar üzerinden etkileşim kasmaz ve o videoları silerler. O insanların aileleri, torunları ve yakınları var! #videoyukaldır
Yaşını beşe katlayan adamın sesini titreterek mizah çıkaracağını zannedecek kadar zavallısın, küstahca soruna eğilip bükülerek cevap veren adamı dinlemeye dahi tenezzül etmeyecek kadar nezaketten bihabersin.Sen toplumlar için en öldürücü virüsten daha tehlikelisin #videoyukaldır
Yüzündeki o ifadeden dolayı gözüme gram uyku girmiyor. #videoyukaldır
Sevgili genç kardeşlerim lütfen büyüklerimize karşı saygımızı kaybetmeyelim, onları incitmemeye gayret edelim. Eğer siz de paylaştıysanız, lütfen o söz konusu #videoyukaldır'ın.
Büyüklerimize yönelik yapılan onur kırıcı bütün videoları kaldırın. Lütfen #videoyukaldır
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