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İstanbul Valiliği numara verip uyardı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.03.2020
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İSTANBUL VALİLİĞİ NUMARA VERİP UYARDI

Koronavirüse karşı alınması gereken tedbirler konusunda vatandaşları sık sık uyaran Valiliği, Twitter hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, Vefa Sosyal Destek Grubu ve ulaşmak için kullanılacak numaralar hatırlatıldı.

'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs (corona virus) kısa sürede dünyaya yayılarak, binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Dünya Sağlık Örgütü'nün 'pandemi' (küresel salgın) ilan ettiği koronavirüs 'de de görülürken, 37 kişi yaşamını yitirdi.

Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, herhangi bir istediği karşısında aramaları gereken çağrı numaralarını paylaştı.

Valilik, paylaştığı iletide "65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın iletişim kolaylığı açısından, İstanbul'daki 39 ilçe kaymakamlığımızın Vefa İletişim Merkezine ulaşmak için 112, 155 ve 156'yı aramaları yeterli olacaktır." ifadelerini kullandı.

Son dakika | İstanbul Valiliği'nden flaş uyarı: Evlerinizden çıkmayın SON DAKİKA | İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN FLAŞ UYARI: EVLERİNİZDEN ÇIKMAYIN

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