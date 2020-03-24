İstanbul Valiliği numara verip uyardı
Koronavirüse karşı alınması gereken tedbirler konusunda vatandaşları sık sık uyaran İstanbul Valiliği, Twitter hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, Vefa Sosyal Destek Grubu ve Vefa İletişim Merkezine ulaşmak için kullanılacak numaralar hatırlatıldı.
Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs (corona virus) kısa sürede dünyaya yayılarak, binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Dünya Sağlık Örgütü'nün 'pandemi' (küresel salgın) ilan ettiği koronavirüs Türkiye'de de görülürken, 37 kişi yaşamını yitirdi.
İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, herhangi bir istediği karşısında aramaları gereken çağrı numaralarını paylaştı.
Valilik, paylaştığı iletide "65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın iletişim kolaylığı açısından, İstanbul'daki 39 ilçe kaymakamlığımızın Vefa İletişim Merkezine ulaşmak için 112, 155 ve 156'yı aramaları yeterli olacaktır." ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Binali Yıldırım'ın acı günü
- Bakan Albayrak'tan flaş açıklama
- FETÖ'cü 6 eski polise 15 yıl hapis istemi!
- Paylaştığı video kan dondurmuştu! O kadından haber var
- TBMM'de koronavirüse karşı termal kamera uygulamasına başlandı
- İnfaz paketinde neler var?
- Sızma girişiminde bulunan teröristlere ağır darbe
- İnfaz düzenlemesiyle ilgili kritik görüşme!
- EBA TV hangi ders saat kaçta?
- Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika af yasası haberleri! İnfaz paketinde neler var? 2020 Af ve ceza indirimi Meclis'e geldi mi?
- EBA TV canlı yayın hangi ders saat kaçta? İlkokul, ortaokul, lise ders programı nasıl? Tekrar dersler ne zaman?
- Son dakika: Bankalardan peş peşe açıklamalar! Kredi erteleme yapan bankalar hangileri? İşte tam liste
- EBA TV canlı izle: 24 Mart İlkokul, ortaokul, lise TRT EBA TV canlı yayın ders programı
- Son dakika: Fatih Terim'in corona virüsü testi pozitif! Fatih Terim kaç yaşında, sağlık durumu nasıl?
- Kısa çalışma ödeneği 2020 başvuru şartları ve formu! İŞKUR Kısa çalışma ödeneği işveren ve işçi hakları
- Son dakika: ATA AÖF vize sınavları ertelendi mi? 2020 ATA AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak?
- İnfaz düzenlemesi son durum nedir? 23 Mart af yasası ve ceza indirimi çıktı mı? Yeni af yasası kimleri kapsıyor?
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsü kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de hangi illerde var?
- Hangi banka kredi borcu erteleme yaptı? Corona virüsü nedeniyle kredi borcu erteleme yapan bankalar listesi
- PTT'den emeklilere müjde! 2020 PTT emekli promosyonu ödemeleri ne zaman yatacak? PTT promosyonu nasıl alınır?
- Son dakika: İş Bankası kredi borcu ertelendi mi? İş Bankası kredi kartı ve kredi borçları ertelendi mi?