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Kahramanmaraş’ta yaşlı amcalar polisten böyle saklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.03.2020 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020
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YAŞLI AMCALAR POLİSTEN BÖYLE SAKLANDI

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstünün sokağa çıkması yasaklanmıştı. Polisin bu konuda denetimleri devam ederken 'ın Elbistan ilçesinde ilginç bir görüntü geldi.  65 yaş üstü 3 kişi polisi görünce otomobilin arkasına saklandı. O anların fotoğrafı paylaşım rekoru kırdı.

İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş üstü kişilere sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından polis ve jandarma ekipleri denetim yapmaya başladı.

OTOMOBİLİN ARKASINA SAKLANDI

Elbistan ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pazar günü denetim yaparken 65 yaş üzeri 3 kişi, polis minibüsünü görünce park halindeki otomobilin arkasına saklandı. Yaşları 65'in üzerinde olan 3 kişi her ne kadar kendilerini gizlemeye çalışsa da başarılı olamadı ve yanlarına gelen polis tarafından uyarıldı.

PAYLAŞIM REKORU KIRDI

Polis memurunun uyarısı üzerine 3 kişinin evlerine döndüğü öğrenildi. Öte yandan 3 kişinin otomobilin arkasına gizlendikleri sırada çekilen fotoğraf, paylaşım rekoru kırdı.

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