Kahramanmaraş’ta yaşlı amcalar polisten böyle saklandı
İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstünün sokağa çıkması yasaklanmıştı. Polisin bu konuda denetimleri devam ederken Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ilginç bir görüntü geldi. 65 yaş üstü 3 kişi polisi görünce otomobilin arkasına saklandı. O anların fotoğrafı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.
İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş üstü kişilere sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından polis ve jandarma ekipleri denetim yapmaya başladı.
OTOMOBİLİN ARKASINA SAKLANDI
Elbistan ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pazar günü denetim yaparken 65 yaş üzeri 3 kişi, polis minibüsünü görünce park halindeki otomobilin arkasına saklandı. Yaşları 65'in üzerinde olan 3 kişi her ne kadar kendilerini gizlemeye çalışsa da başarılı olamadı ve yanlarına gelen polis tarafından uyarıldı.
PAYLAŞIM REKORU KIRDI
Polis memurunun uyarısı üzerine 3 kişinin evlerine döndüğü öğrenildi. Öte yandan 3 kişinin otomobilin arkasına gizlendikleri sırada çekilen fotoğraf, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.
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