Son dakika: Başkan Erdoğan'dan videolu "Korona" paylaşımı: Mesaimiz devam ediyor...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Twitter'dan paylaştığı videolu mesajda, "Milletimizin hizmetinde mesaimiz devam ediyor. Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Bakanların video konferans yoluyla yaptıkları görüşmeyi içeren videoyu Twitter'dan yayımlandı. Videoda Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile video konferans yoluyla konuşuyor. Alınan önlemler, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.







İşte Başkan Erdoğan'ın videolu paylaşımı ve verdiği mesajlar....

Milletimizin hizmetinde mesaimiz devam ediyor. Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz.



OKULLARDA TATİL UZAYACAK MI?

Başkan Erdoğan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüşmesinde okullara tatilin uzatılmasına ilişkin, "Ben bilim kurulunun bu konudaki görünüşünü çok önemsiyorum. Uzatılabilir de uzatılmayabilir de. Bilim kurulu ne diyorsa ona uyalım çünkü işin ehli onlar onların tavsiyesinde gitmekte fayda var. İnşallah bu çalışma yöntemiyle geleceğe yönelik çok çok farklı bir sistemi de oluşturmuş oluyoruz, oturtmuş oluyoruz." dedi.







"DOĞAL GAZ VE ELEKTRİK" AÇIKLAMASI



Erdoğan, "Biz daha zor günler yaşadık böyle bir şeye girmedik. Sosyal devlette de böyle bir adım atılamaz." mesajını verdi.



UZAKTAN EĞİTİM

Öte yandan Erdoğan, "İnşallah bu çalışma yöntemiyle geleceğe yönelik çok çok farklı bir sistemi de oluşturmuş oluyoruz, oturtmuş oluyoruz." dedi.



FIRSATÇILARIN DURUMU



Erdoğan, "Ürünleri çok değişik kanallarla yurt dışına kaçıranlara, ülkemiz içinde bu ürünleri fahiş fiyatlarla satanlara bu işin hesabını sorarız." diye konuştu.