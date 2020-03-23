Son dakika | AK Parti infaz indirimiyle ilgili partileri ziyaret edecek
Son dakika haberi... AK Parti heyeti TBMM'de infaz indirimiyle ilgili yarın saat 10.00'da CHP'yi, 13.00'da İYİ Parti'yi ziyaret edecek
AK Parti heyeti, infaz indirimiyle ilgili düzenleme konusunda yarın saat 10.00'da CHP'yi, saat 13.00'te İYİ Parti'yi ziyaret edecek.
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