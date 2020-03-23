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Son dakika | AK Parti infaz indirimiyle ilgili partileri ziyaret edecek

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Giriş Tarihi: 23.03.2020 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020
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AK PARTİ İNFAZ İNDİRİMİYLE İLGİLİ PARTİLERİ ZİYARET EDECEK

Son dakika haberi... AK Parti heyeti 'de infaz indirimiyle ilgili yarın saat 10.00'da 'yi, 13.00'da İYİ Parti'yi ziyaret edecek

AK Parti heyeti, infaz indirimiyle ilgili düzenleme konusunda yarın saat 10.00'da 'yi, saat 13.00'te İYİ Parti'yi ziyaret edecek.

Son dakika: İnfaz düzenlemesinde yeni detaylar! Ceza süreleri kısalıyor ev hapsi genişliyor |Peki af çıkacak mı? |Video SON DAKİKA: İNFAZ DÜZENLEMESİNDE YENİ DETAYLAR! CEZA SÜRELERİ KISALIYOR EV HAPSİ GENİŞLİYOR |PEKİ AF ÇIKACAK MI? |VİDEO
Son dakika: AK Parti ve MHP'den Ceza İnfaz Düzenlemesi için flaş toplantı SON DAKİKA: AK PARTİ VE MHP'DEN CEZA İNFAZ DÜZENLEMESİ İÇİN FLAŞ TOPLANTI

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