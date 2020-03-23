Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu’na taziye telefonu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak, kızkardeşi Fikriye Dalgıç’ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak, kızkardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.
Konuya ilişkin bilgilendirmeyi İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter'dan yaptı. Altun, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak, kızkardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletmiştir. Cumhurbaşkanımız, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dilemiştir." ifadelerine yer verdi.
KILIÇDAROĞLU'NUN KIZ KARDEŞİ DÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında hayatını kaybeden kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın cenazesi, Kocaeli'nin Derince ilçesinde toprağa verildi.
İstanbul'daki cenaze töreninin ardından Dalgıç'ın cenazesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracıyla Derince ilçesi Toylar Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü.
Dalgıç'ın cenazesi, burada kılınan namazın ardından dualarla defnedildi.
Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu, ağabeyi Ali Kılıçdaroğlu ve yakınları, milletvekilleri, partililer, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.
CENAZE TÖRENİNDEN NOTLAR
Cenaze törenine katılanlara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfektan, eldiven ve maske dağıltılırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da törene maskeyle gittiği görüldü.
Cenaze töreninde, "Defin işlemine aile eşrafından başka kimse alınmayacaktır" ve "Aranızda mesafe bırakarak durunuz" şeklinde anonslar yapıldı.
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