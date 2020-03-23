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Son dakika: Kapalıçarşı koronavirüs önlemleri kapsamında kapatıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.03.2020 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020
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FLAŞ KORONA KARARI! KAPALIÇARŞI KAPATILDI

Son dakika gelen bilgilere göre; Kapalı Çarşı'nın corona virüs önlemleri kapsamında geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

Dünyada şu ana kadar 192 ülkede görülen 15 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip koronavirüs (corona virus) yayılmaya devam ediyor. Türkiye'de bu ölümcül virüsle mücadele kapsamında bir dizi tedbirler aldı.

Bu kapsmada İstanbul Valiliği turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tarihi Kapalıçarşı ile ilgili flaş bir karar aldı.

Valilik yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Kapalıçarşı'nın geçici olarak kapatıldığını duyurudu.

Kapalıçarşı esnafı bu karar sonrası kepenk kapattı.

Kapalıçarşı yönetimi konu ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

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