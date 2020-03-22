Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 22 Mart Pazar

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını hakkında resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR" ifadelerine yer verdi.

SON DAKİKA HABERİ: İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 150'den fazla ülkeye yayılan koronavirüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama geldi.

İşte o açıklamalar

Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar.

HEPSİ YAŞLI MESAJI

BUGÜNE KADAR toplam 20.345 test yapıldı, 1.256 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, "yok" dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek.