Diyanet İşleri Başkanı duyurdu! Yatsı ezanından sonra tüm camilerden dua sesleri yükselecek

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüs salgınına karşın yatsı ezanından sonra tüm camilerden dua sesleri yükseleceğini açıkladı. Ali Erbaş paylaşımında, vatandaşları evde kalmaya ve tedbirlere hassasiyetle uymaya davet etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüs salgınına karşın yatsı ezanından sonra tüm camilerden dua sesleri yükseleceğini açıkladı. Ali Erbaş paylaşımında, ''KOVID-19 salgınının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla yarından itibaren yatsı ezanı sonrası tüm camilerimizden dua sesleri yükselecektir.Vatandaşlarımızı evde kalmaya, tedbirlere hassasiyetle uymaya ve tek yürek olup dua etmeye davet ediyorum.'' ifadelerini kullandı.