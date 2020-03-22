İsrail'de koronavirüs vaka sayısı bini geçti
İsrail Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakaları hakkında son bilançoyu açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, tespit edilen vaka sayısının 1071'e ulaştığı belirtildi.
İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısının 1071'e ulaştığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'de 126 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, toplam vaka sayısının 1071'e ulaştığı bildirildi.
Açıklamada, hastalardan 18'inin durumunun ağır olduğu aktarıldı.
İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 10 kişiden fazla katılımlı toplantı ve etkinlikler yasaklanmıştı.
Ayrıca market, eczane, benzin istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart'tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.
Tel Aviv yönetimi, virüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişini yasaklamıştı.
Batı Kudüs'te 20 Mart'ta 88 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm kaydedilmişti.
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