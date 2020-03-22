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Son dakika: İtalya'da koronavirüs rakamları açıklandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.03.2020 Güncelleme Tarihi: 22.03.2020
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İTALYA'DA KORONAVİRÜS RAKAMLARI AÇIKLANDI

Son dakika haberleri... 'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 651 kişi artarak 5476'ya yükseldi.

'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 651 kişi artarak 5476'ya yükseldi.

detaylar gelecek...

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