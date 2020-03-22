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İş Bankası'ndan koronavirüs tedbiri

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.03.2020 Güncelleme Tarihi: 22.03.2020
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İŞ BANKASI'NDAN KORONAVİRÜS TEDBİRİ

Son dakika haberine göre, , koronavirüs tedbirleri kapsamında şubelerindeki gişelerden yarından itibaren saat 12.00-17.00 arasında hizmet verileceğini duyurdu.

'ndan yapılan açıklamaya göre banka, koronavirüs salgınına karşı aldığı tedbirler kapsamında şubelerdeki gişe hizmet saatlerinde değişikliğe gitti. Banka şubelerindeki gişelerden yarından itibaren saat 12.00-17.00 arasında hizmet verilecek.

İş Bankası müşterileri işlemlerini İşCep, Maximum Mobil ve İnternet Şubesi gibi şube dışı kanallardan evden çıkmadan günün her saati gerçekleştirebiliyor.

İş Bankası'nın, konuya ilişkin aldığı tedbirler internet sitesi, sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebiliyor.

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