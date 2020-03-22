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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan koronavirüse karşı vatandaşlara yeni sesli mesaj

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Giriş Tarihi: 22.03.2020 Güncelleme Tarihi: 22.03.2020
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ERDOĞAN'DAN KORONAYA KARŞI VATANDAŞLARA YENİ SESLİ MESAJ

Başkan , koronavirüs salgını nedeniyle ev telefonlarından sesli mesaj ile “evde kal” uyarısında bulundu. Erdoğan, koronavirüs salgını nedeniyle, mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması ve evde kalınması uyarısında bulundu. Erdoğan’ın sesli mesajı telefon araması olarak vatandaşlara ulaşıyor.

Başkan Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Corona virüse karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz. Bu virüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor. Bildiğiniz gibi ülkemiz, tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüs ile amansız bir mücadele veriyor. Virüsün ülkemizde vatandaşlarımız arasında bulaşıcı etkisinin en az seviyede tutulması için gece gündüz çalışıyoruz. Virüs, en fazla yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza bulaşıyor, en çok bu iki grubun ölümüne sebep oluyor. Bu bilgiyi aklınızdan hiçbir zaman çıkarmadan, kendinize ve etrafınızdaki yaşlı ya da kronik hastalık taşıyan yakınlarınıza dikkat etmenizi istirham ediyorum.

Sosyal mesafeyi olabildiğince artırmalı, ve en önemlisi zorunda olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamalısınız. Bu süreçte, başta olmak üzere resmi kurum ve kuruluşlarımızın açıklamalarını dikkatle takip etmelisiniz. Kamu hizmetlerinde, alışverişte, yakınlarımızla iletişimde ve daha birçok aktivitede internet teknolojisini ve telekomünikasyon imkanlarını kullanmaya, ibadetlerimizi evlerimizde eda etmeye, mümkün olduğunca ziyaretçi kabul etmemeye ve vaktimizi evlerimizde geçirmeye özen gösterelim.

Corona virüs ile vermiş olduğumuz bu mücadelede yanımızda duran ve sorumluluk bilinciyle hareket eden tüm vatandaşlarıma şahsım ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu zor günleri de inşallah hep birlikte atlatacağız. Kalın sağlıcakla."

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