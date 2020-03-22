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İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.03.2020
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İLETİŞİM BAŞKANLIĞI KOVİD-19 VAKA DURUMUNU AÇIKLADI

Son dakika haberine göre , dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 340 bin 400'ü geçtiği, 14 bin 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 97 bin 500'den fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

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