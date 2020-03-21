21 Mart 2020, Cumartesi
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Son dakika: Ürdün'de sokağa çıkma yasağı başladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.03.2020
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BİR ÜLKEDE DAHA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BAŞLADI

Gelen son dakika haberine göre 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilan edilen uygulanmaya başladı. Son verilere göre 85 kişide koronavirüs tespit edildi.

'de açıklanan bu sabahtan itibaren uygulanıyor. Sabah saatlerinde ülke genelinde siren sesleri çalınarak, kararın uygulamaya konulduğu halka hatırlatıldı.

Hükümet Sözcüsü Emced el-Adayile, dün başkent Amman'da ülke genelinde 21 Mart'tan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurmuştu.

Ülkedeki tüm iş yerlerinin yarından itibaren kapatılacağını, kararın hizmeti zorunlu kamu kurumlarını kapsamadığını dile getiren Adayile, alınan kararlara uymayan kişiler için bir yılı geçmeyecek şekilde çeşitli hapis cezaları uygulanacağını belirtmişti.

Ürdün'de son verilere göre 85 kişide koronavirüs tespit edildi.

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