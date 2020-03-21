Corona virüs nedeniyle emekli doktorlar göreve çağrıldı! Askerler sokağa indi...

SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI

Avrupa'da ise Fransa, İspanya, İtalya ve Belçika süresiz sokağa çıkma yasağı getirdi. Daha önce Peru, Slovakya, İsviçre gibi ülkeler de sıkıyönetim ilan ederek vatandaşların evlerinden çıkmamalarını istemişti. Bu ülkelerin yanı sıra birçok Avrupa ülkesi ile Irak ve Tunus'ta da olağanüstü hâl şartları hakim.