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Corona virüs nedeniyle emekli doktorlar göreve çağrıldı! Askerler sokağa indi...

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 150'den fazla ülkeye yayılan koronavirüs ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Çin'in ardından Avrupa'ya yayılan salgın başta İtalya, İngiltere, İspanya ve Fransa'da vatandaşları tehdit ediyor. İngiliz hükümeti vaka sayısının artmasının ardından emekli doktor ve hemşireleri göreve çağırdı. İşte koronavirüsü ile ilgili son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 21.03.2020 08:10 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020 08:14
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Corona virüs nedeniyle emekli doktorlar göreve çağrıldı! Askerler sokağa indi...

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 150'den fazla ülkeye yayılan koronavirüs ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Çin'in ardından Avrupa'ya yayılan salgın başta İtalya, İngiltere, İspanya ve Fransa'da vatandaşları tehdit ediyor.

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Corona virüs nedeniyle emekli doktorlar göreve çağrıldı! Askerler sokağa indi...

Koronavirüs nedeniyle sıkıyönetim ilan eden ülkelere Arjantin, İsrail, Hindistan ve Fas da katıldı. Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan'da hükümet korona virüsü kapsamında alınan önlemleri genişletiyor. 1,3 milyar nüfuslu ülkede, Yeni Delhi hükümeti Hindistan'ı turistlere kapattı. Sıkıyönetim ilan eden Hindistan, vatandaşlarından sokağa çıkmamalarını istedi.

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Corona virüs nedeniyle emekli doktorlar göreve çağrıldı! Askerler sokağa indi...

SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI

Avrupa'da ise Fransa, İspanya, İtalya ve Belçika süresiz sokağa çıkma yasağı getirdi. Daha önce Peru, Slovakya, İsviçre gibi ülkeler de sıkıyönetim ilan ederek vatandaşların evlerinden çıkmamalarını istemişti. Bu ülkelerin yanı sıra birçok Avrupa ülkesi ile Irak ve Tunus'ta da olağanüstü hâl şartları hakim.

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Corona virüs nedeniyle emekli doktorlar göreve çağrıldı! Askerler sokağa indi...

Sırbistan'da akşam saatlerinde sokağa çıkmak yasaklanırken, İsrail'den de sokağa çıkma yasağı adımı geldi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, salgın nedeniyle ilan edilen yasakların 7 gün boyunca süreceğini açıkladı. Kuzey Afrika ülkelerinden Fas'ta dün saat 18'den itibaren olağanüstü hâl (OHAL) ilan edildi.

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Corona virüs nedeniyle emekli doktorlar göreve çağrıldı! Askerler sokağa indi...

Virüslü kişi sayısının 74'e yükseldiği ülkede can kaybı 3 olurken, Faslılar bulundukları yerden çıkabilmek için resmi makamlardan izin almak zorunda. Mekke ve Medine'de namaz kılmayı yasaklayan Suudi Arabistan'da ise 70 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle birlikte toplam vaka sayısı 344'e çıktı.