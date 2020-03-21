Corona virüs nedeniyle emekli doktorlar göreve çağrıldı! Askerler sokağa indi...
İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 150'den fazla ülkeye yayılan koronavirüs ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Çin'in ardından Avrupa'ya yayılan salgın başta İtalya, İngiltere, İspanya ve Fransa'da vatandaşları tehdit ediyor. İngiliz hükümeti vaka sayısının artmasının ardından emekli doktor ve hemşireleri göreve çağırdı. İşte koronavirüsü ile ilgili son dakika gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 21.03.2020 08:10Güncelleme Tarihi: 21.03.2020 08:14