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Son dakika: İçişleri Bakanlığından 81 ile yazı! "Asker uğurlama" konusunda uyarı yapıldı

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Giriş Tarihi: 21.03.2020 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020
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BAKANLIKTAN 81 İLE YAZI! GEÇİCİ SÜRE İZİN VERİLMEYECEK

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen yazıda, toplu asker uğurlama törenlerine geçici süreyle izin verilmemesi istendi.

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğini, "Asker Uğurlaması" konusunda uyardı.

Bakanlık, Valiliklere gönderdiği yazıyla vatandaşların toplu olarak katıldığı asker uğurlama törenlerinin Koronavirüs salgın riskini artıracağı için, bu faaliyetlerin, geçici süreyle gerçekleşmesine izin verilmemesi için İl/ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarından gerekli kararların alınarak, vatandaşlara duyurulmasını istedi.

İçişleri Bakanlığından asker uğurlamalarına sosyal mesafe uyarısı İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN ASKER UĞURLAMALARINA SOSYAL MESAFE UYARISI
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine corona virüs genelgesi SON DAKİKA: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN 81 İL VALİLİĞİNE CORONA VİRÜS GENELGESİ

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