Son dakika: İçişleri Bakanlığından 81 ile yazı! "Asker uğurlama" konusunda uyarı yapıldı
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen yazıda, toplu asker uğurlama törenlerine geçici süreyle izin verilmemesi istendi.
İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğini, "Asker Uğurlaması" konusunda uyardı.
Bakanlık, Valiliklere gönderdiği yazıyla vatandaşların toplu olarak katıldığı asker uğurlama törenlerinin Koronavirüs salgın riskini artıracağı için, bu faaliyetlerin, geçici süreyle gerçekleşmesine izin verilmemesi için İl/ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarından gerekli kararların alınarak, vatandaşlara duyurulmasını istedi.
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