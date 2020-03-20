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Son dakika: Türkiye'de sokağa çıkma yasağı var mı? Bakan Albayrak açıkladı!
Son dakika... Türkiye'de sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de corona virüsü vakasına rastlanmasının ardından önlemler kademeli olarak artırıldı. Türkiye'de yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayısı 359 oldu. Corona virüsünden ölen kişilerin sayısı 4'e yükseldi. Vatandaşlar internet üzerinde "Sokağa çıkma yasağı var mı?" sorusuna yanıt arıyorlar. Konu ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan açıklama geldi. Peki, Türkiye'de sokağa çıkma yasağı var mı? Corona virüsünü önlemek amacıyla alınan önlemler kapsamında sokağa çıkma yasağı geldi mi? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 20.03.2020 16:26 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020 16:33
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