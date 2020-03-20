Son dakika: Türkiye'de sokağa çıkma yasağı var mı? Bakan Albayrak açıkladı!

TÜRKİYE'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "sokağa çıkma yasağı var mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"(Sokağa çıkma yasağı) Gündemimizde böyle bir durum söz konusu değil.

Bu paket, bu süreçten etkilenen tüm kurumlara bir can suyu, bir likidite sunuyor. 100 milyarın ötesinde bir paket bu. Finansmana erişme noktasında bir sorunumuz yok. İşin kamu maliye politikalarında farklı ve güçlü adımlar atma gücüne devletimiz sahip.

3 ila 6 ay sürmesi durumunda atacağımız tüm adımlarımız hazır. B, C, D senaryolarıyla ilgili Türkiye ekonomisinin minimum etkilenmesi için tüm adımları vakit kaybetmeden atacağız."