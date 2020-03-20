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Son dakika: Türkiye'de sokağa çıkma yasağı var mı? Bakan Albayrak açıkladı!

Son dakika... Türkiye'de sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de corona virüsü vakasına rastlanmasının ardından önlemler kademeli olarak artırıldı. Türkiye'de yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayısı 359 oldu. Corona virüsünden ölen kişilerin sayısı 4'e yükseldi. Vatandaşlar internet üzerinde "Sokağa çıkma yasağı var mı?" sorusuna yanıt arıyorlar. Konu ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan açıklama geldi. Peki, Türkiye'de sokağa çıkma yasağı var mı? Corona virüsünü önlemek amacıyla alınan önlemler kapsamında sokağa çıkma yasağı geldi mi? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 20.03.2020 16:26 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020 16:33
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Son dakika: Türkiye'de sokağa çıkma yasağı var mı? Bakan Albayrak açıkladı!

Son dakika... Türkiye'de sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de yurt dışı temaslı corona virüsü vakasının görülmesinin ardından önlemler artırıldı. Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte yapılan 1981 testten 168'i pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı." ifadelerini kullandı. Son günlerde internet üzerinde "Sokağa çıkma yasağı var mı?" sorusu araştırılıyor. Konu ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklama yaptı. Peki, Türkiye'de sokağa çıkma yasağı var mı? İşte son durum...

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Son dakika: Türkiye'de sokağa çıkma yasağı var mı? Bakan Albayrak açıkladı!

TÜRKİYE'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "sokağa çıkma yasağı var mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"(Sokağa çıkma yasağı) Gündemimizde böyle bir durum söz konusu değil.

Bu paket, bu süreçten etkilenen tüm kurumlara bir can suyu, bir likidite sunuyor. 100 milyarın ötesinde bir paket bu. Finansmana erişme noktasında bir sorunumuz yok. İşin kamu maliye politikalarında farklı ve güçlü adımlar atma gücüne devletimiz sahip.

3 ila 6 ay sürmesi durumunda atacağımız tüm adımlarımız hazır. B, C, D senaryolarıyla ilgili Türkiye ekonomisinin minimum etkilenmesi için tüm adımları vakit kaybetmeden atacağız."

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Son dakika: Türkiye'de sokağa çıkma yasağı var mı? Bakan Albayrak açıkladı!

VATANDAŞLARA 'KORONAVİRÜS PANİĞİYLE MAĞDUR OLMAYIN' ÇAĞRISI

İletişim Uzmanı ve Sosyal Medya Danışmanı Nurhan Demirel, yeni tıp koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle tıbbi malzemelerin şu anda internet üzerinden fahiş fiyatlarla satıldığını belirterek, "Tüketiciler, Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi (Hfa-Bildirim) uygulamasını telefonlarına indirerek fırsatçıları Ticaret Bakanlığına şikayet edebilir. Aynı şekilde gıda ürünlerinin fiyatlarını aşırı yükselten marketler de bu uygulama üzerinden bakanlığa bildirilebilir." dedi.

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Son dakika: Türkiye'de sokağa çıkma yasağı var mı? Bakan Albayrak açıkladı!

Sosyal paylaşım sitelerinde asılsız haber ve video ile "gizli evrak" gibi paylaşımlarla provokasyon yapanlar, fahiş fiyatla ve sahte tıbbi malzemelerle kandıranlara karşı vatandaşları uyaran uzmanlar, hukuki haklar konusunda halkın bilinçlenmesi gerektiğini belirtti.

Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların siberzorbalik.org üzerinden kendilerine ulaştıklarını ifade ederek, mağduriyetlerin giderilmesi noktasında emniyetle iletişime geçip ücretsiz destek verdiklerini söyledi.

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Son dakika: Türkiye'de sokağa çıkma yasağı var mı? Bakan Albayrak açıkladı!

Yeni tip koronavirüs salgınını önlemek için devletin ve Sağlık Bakanlığının önerilerine dikkatle uyulması gerektiğini vurgulayan Demirel, "Tıbbi malzemeler şu anda internet üzerinden fahiş fiyatlara satılıyor. Tüketiciler, Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi (Hfa-Bildirim) uygulamasını telefonlarına indirerek fırsatçıları Ticaret Bakanlığına şikayet edebilir. Aynı şekilde gıda ürünlerinin fiyatlarını aşırı yükselten marketler de bu uygulama üzerinden bakanlığa bildirilebilir." diye konuştu.

Demirel, sosyal medyada yayılan asılsız haberlere de değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü: