THY'den 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye yapılacak son uçuş saati açıklaması
9 Avrupa ülkesi için getirilen yasağın ardından Türk Hava Yolları son uçuşlar hakkında açıklama yaptı. THY, söz konusu 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye son uçuşların yerel saat ile 08:00'e kadar yapılmış olacağını duyurdu.
Türk Hava Yolları'nın (THY) uçuş kısıtı bulunan 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye son yolculu uçuşları, yarın yerel saatle 08.00'e kadar icra edilebilecek.
Türkiye'nin yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya uçuşlar yarın yerel saatle 08.00'den itibaren 17 Nisan'a kadar durduruldu.
Bu kapsamda, THY ve diğer ilgili ülke hava yolu şirketlerinin, uçuş kısıtı bulunan 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye son yolculu uçakları, ülkelerin lokal saati ile yarın 08.00'e kadar yapılabilecek.
Türkiye'den bu ülkelere yolcu taşıma kısıtı bulunmazken, bu süreçte ilgili ülkelere seyahat eden Türk vatandaşları için geri dönüş yasağı uygulanacak.
İlgili ülke hava yolları boş gelip kendi yolcularını alarak dönebilecek.
Kargo seferleri için herhangi bir kısıt bulunmuyor.
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