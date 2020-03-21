Son dakika... Bilim Kurulu koronavirüs tedbirleri kapsamında '46 ülke ile daha uçuşları durdurun' dedi |Video

Son dakika haberi; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Bilim Kurulu tarafından koronavirüs ile mücadele kapsamında '46 ülke ile daha uçuşları durdurun' tavsiyesi üzerine uçuşları durdurma kararı aldı. 46 ülke ile daha uçuşların durdurulmasıyla birlikte toplam uçuşların durdurulduğu ülke sayısı 68'e çıktı. Detayları A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.

21 Mart 2020 saat 17.00 itibariyle 46 ülkeye daha uçuşlar durduruluyor... Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü: Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına göre; 21 Mart 2020 saat 17:00 itibariyle Ülkemiz tarafından uçuşların durdurulduğu 22 ülkeye ilave olarak 46 ükeye daha uçuşlar durdurulmuştur.

Böylece uçuşların durdurulduğu ülke sayısı 68'e çıktı.