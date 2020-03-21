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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüste yaş uyarısı

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Giriş Tarihi: 21.03.2020 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020
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SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN KORONAVİRÜSTE YAŞ UYARISI

haberleri.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca açıklamasında, "Koronavirüs salgınında ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor." ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İçişleri Bakanlığımızın 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olanlara getirdiği sokağa çıkma sınırlandırmasına uyun" dedi.

Bakan Koca, İçişleri Bakanlığı'nca 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olanlara yönelik yayımlanan genelge ile ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Koca, 'Bugünlerde çınarlar kolay devriliyor, dışarı çıkmayın' çağrısında bulunduğu paylaşımında, "Koranavirüs salgınında ölüm riski, yaş yükseldikçe artıyor. Lütfen evde kalın. İçişleri Bakanlığımızın 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olanlara getirdiği sokağa çıkma sınırlandırmasına uyun" ifadelerine yer verdi.

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