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THY'den 65 yaş üstü yolcularla ilgili açıklama

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Giriş Tarihi: 21.03.2020 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020
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THY'DEN 65 YAŞ ÜSTÜ YOLCULARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama getirmesinin ardından 'den de bir açıklama geldi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptığı açıklamada, "65 yaş ve üstü yolcularımız, Siz bizim için çok değerlisiniz. Sizin tecrübelerinizden çıkaracağımız daha çok ders var. Onları bizimle paylaşabilmeniz için bu süreç sonuna kadar evde kalmanızı arzuluyoruz. O nedenle sizlerle uçuşumuza kısa bir ara veriyoruz." ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanlığının saat 24.00 itibarıyla 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmalarını, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarını sınırlandırmasının ardından , 65 yaş ve üstü yolcuları taşımama kararı aldı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "65 yaş ve üstü yolcularımız, siz bizim için çok değerlisiniz. Sizin tecrübelerinizden çıkaracağımız daha çok ders var. Onları bizimle paylaşabilmeniz için bu süreç sonuna kadar evde kalmanızı arzuluyoruz. O nedenle sizlerle uçuşumuza kısa bir ara veriyoruz." ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi: 65 yaş üstüne sokağa çıkma sınırlandırması geldi SON DAKİKA HABERİ: 65 YAŞ ÜSTÜNE SOKAĞA ÇIKMA SINIRLANDIRMASI GELDİ

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