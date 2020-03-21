Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara bir uyarı daha!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirleriyle ilgili yapılan kritik toplantıyı Twitter adresinden duyurdu ve vatandaşlara bir kez daha uyarıda bulundu. Bakan Koca, ''Siyami Ersek Hastanesi’nde Koordinasyon Toplantımızı gerçekleştirdik. Bizler sahada ülkemiz için önlemler alırken, vatandaşlarımızın da aynı hassasiyetle evlerinde kalarak önlemlerini almalarını önemle rica ediyorum.'' ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Siyami Ersek Hastanesi'nde Koordinasyon Toplantımızı gerçekleştirdik. Bizler sahada ülkemiz için önlemler alırken, vatandaşlarımızın da aynı hassasiyetle evlerinde kalarak önlemlerini almalarını önemle rica ediyorum."
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