Son dakika haberi: 65 yaş üstüne sokağa çıkma sınırlandırması geldi
Son dakika haberi...İçişleri Bakanlığı 65 yaş üstüne sokağa çıkma sınırlandırılması geldiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''Bu gece yarısı saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları İl İdaresi Kanunun 11. Maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. Maddesi kapsamında sınırlandırıldı.'' ifadeleri kullanıldı.
İçişleri Bakanlığı, bu gece 24.00'ten itibaren 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmalarının, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırıldığını bildirdi.
BAKANLIK AÇIKLADI BU GECEDEN İTİBAREN YASAK
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu gece yarısı saat 24.00 itibarıyla 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. maddesi kapsamında sınırlandırılmıştır." ifadesine yer verildi.
DUYURU!— Dr. Fahrettin Koca (@rfahrettinkoca) March 21, 2020
21 Mart Cumartesi saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü, ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları sınırlandırıldı.#CoronavirusPandemic#SokağaCıkmaYasağıİlanEdilsin
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Türkiye'den KKTC'ye 72 milyon TL destek
- Cenaze defin işlemlerinde korona tedbiri!
- Berber ve kuaförler kapandı
- AK Parti'den çağrı!
- Ankara'da, sağlık çalışanlarına özel otobüs
- Bakanlık bu fotoğrafla mesajı verdi!
- FETÖ'cü Uslu'dan skandal koronavirüs paylaşımı!
- Başkan Erdoğan'dan Miraç Gecesi mesajı
- İstanbullular uyarılara kulak asmadı! Sahillere akın ettiler
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara bir uyarı daha!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dolandırıcıların son oyunu: Emekli promosyonu! Bankacılardan 13 milyon emekliye promosyon uyarısı
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölenlerin isimleri, memleketleri, yaşları açıklandı mı?
- Sylvia Browne'nin Kehanetler kitabında corona virüsü mü anlatılıyor? Kehanetler Kitabı konusu nedir?
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de coronodan kaç kişi öldü? Son durum nedir?
- Miraç Kandili'nde oruç tutmak: Miraç Kandili'nde oruç tutmanın sevabı nedir? Kandil orucu kaç gün tutulur?
- Miraç Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler neler? Miraç Kandili'nde yapılması gereken ibadetler neler?
- Miraç nedir, ne demek? Miraç Kandili'nde ne oldu? Peygamberimiz Hz. Muhammed Miraç gecesi 7 kat semayı nasıl dolaştı?
- Altın fiyatları ne oldu? 21 Mart corona virüsü sonrası gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar, kaç TL?
- Miraç Kandili mesajları 2020: En güzel ve en yeni resimli Miraç Kandili mesajları ve sözleri (SMS, WhatsApp, Facebook)
- Resesyon nedir? Ekonomik resesyon ne demek? Resesyon döneminde ekonomide ne olur?
- Bugün kandil mi? Bugün ne kandili var? 21 Mart Cumartesi Miraç Kandili bugün mü?
- Vakıfbank'tan emeklilere müjde! Vakıfbank promosyonu ne kadar? 2020 Vakıfbank emekli promosyonu nasıl alınır?