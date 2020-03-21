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Rusya'da koronavirüs vakası 306'ya yükseldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.03.2020
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RUSYA'DA KORONAVİRÜS VAKASI 306'YA YÜKSELDİ

Son dakika haberi... ’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi alan koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor. Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve , tarafından dün yapılan duyuruda koronavirüs taşıyan kişilerin sayısının 306’ya yükseldiği açıklandı.

Yetkililer, vaka sayılarında büyük artış görüldüğünü, koronavirüs vakalarının 53 kişi birden artarak toplam vaka sayısının 306'ya ulaştığını belirtti. Tespit edilen vakaların 6'sının 'da, 4'ünün Nijniy Novgorod'ta, 3'ünün Sverdlovsk bölgesinde, Tula, Kaliningrad ve 'da 2'şer kişinin bulunduğu, Çerkezlerin yoğun olarak yaşadığı Kafkasya ülkelerinden Kabardino-Balkar Özerk Cumhuriyeti'nde 17 kişinin, Tataristan'da 5 kişinin bulunduğu, diğer vakaların ise ülkenin doğu kısımlarında olduğu açıklandı.

ve , her gün yeni vakaların gerçekleştiği St. Petersburg, Kurgan, Stavropol ve Kırım'da bugün hiçbir vaka tespitine rastlanılmadığını ifade ederek bunu olumlu bir gelişme olarak aktardı.

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