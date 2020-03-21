FETÖ'cü Emre Uslu'dan skandal koronavirüs paylaşımı! Sosyal medyadan sert tepki: FETÖVİRÜS budur!

FETÖ'nün ABD'de yaşayan firari isimlerinden Emre Uslu, koronavirüsün Türkiye'de yayılmasını FETÖ ile mücadeleye bağlayarak skandala imza attı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan FETÖ'cü Emre Uslu, teröristbaşı Gülen'in yıllar önce tepki çeken bedduasına atıf yaparak "Allah ocaklarına korona ateşi saldı. Gaybubete zorladılar Allah herkesi gaybubete tıktı" ifadelerini kullandı. Uslu'nun paylaşımına Nedim Şener'den sert tepki geldi: FETÖVİRÜS budur!

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüsü, 130 ülkede salgın halini aldı. Türkiye'de ise 11 Mart 2020'de ilk koronavirüsü vakası görüldü. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları ise sosyal medya hesaplarından koronavirüsü sanki sadece Türkiye'de varmış gibi bir algı oluşturarak, koronavirüs hastalığını kendi amaçları doğrultusunda kullanmaya kalktı.

"ALLAH OCAKLARINA KORONA ATEŞİ SALDI"

Çok sayıda davadan yargınan firari FETÖ'cü Emre Uslu, son paylaşımında FETÖ elebaşı Fetulllah Gülen'in yıllar önce tepki çeken bedduasına atıf yaparak "TR özelinde olanların ilahi Adaletin tecellisi olduğu o kadar açık ki görmemek için kör olmak lazım; masumların ocaklarına ateş saldılar, Allah ocaklarına korona ateşi saldı, gaybubete zorladılar Allah herkesi gaybubete tıktı, mallarına çöktüler Allah ekonomilerini çökertti." dedi.

Emre Uslu, Twitter hesabından "Ben bir kez daha söyleyeyim de dilsiz şeytan olmaktan kurtulayım. İlahi adalete inanıyorsanız, bilin ki Allah masumların yanındadır ve Coronayla aldığı gibi başka bir vesileyle sizden hesabı sorar. Siyasi suçlular diye masum insanları hapiste tutup tutmamakta tercih sizin" diyerek amacını ortaya koydu.

"FETÖVİRÜS BUDUR"

Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmesini ilahi adaletin tecellisi olarak gören FETÖ'cü sapkın Emre Uslu'ya tepkiler çığ gibi büyüyor.

Nedim Şener, koronavirüsün Türkiye'de yayılmasını FETÖ ile mücadeleye bağlayan firari FETÖ'cü yazar Emre Uslu'ya Twitter hesabından sert tepki gösterdi.

İşte Şener'in paylaşımı:

"FETÖ'nün en kirli operasyoncusu Önder Aytaç Silivri açıklarındaki depremi FETÖ ile mücadeleye bağlamıştı şimdi de Emrullah Uslu Koronavirüs'ü bağlamış. Bu iki şarlatan basın tarihinin en kirli operasyon paçavrası TARAF'ta bu kafayla analiz kasarlardı. FETÖVİRÜS budur."