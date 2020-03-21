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21.03.2020

Koronavirüs limona olan ilgiyi arttırdı |Video

Koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından vatandaşların limona olan ilgili ve talebi arttı. Uzmanların virüse karşı C vitamin tüketilmesinin tavsiyenin ardında fırsatçılar harekete geçti. Limon fiyatları talep üzerine yükseldi. Talep yoğunluğu olarak ise limonu portakal, mandalina ve greyfurt takip ediyor.

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