Koronavirüs limona olan ilgiyi arttırdı |Video

Koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından vatandaşların limona olan ilgili ve talebi arttı. Uzmanların virüse karşı C vitamin tüketilmesinin tavsiyenin ardında fırsatçılar harekete geçti. Limon fiyatları talep üzerine yükseldi. Talep yoğunluğu olarak ise limonu portakal, mandalina ve greyfurt takip ediyor.