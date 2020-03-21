- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Koronavirüs limona olan ilgiyi arttırdı |Video
Koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından vatandaşların limona olan ilgili ve talebi arttı. Uzmanların virüse karşı C vitamin tüketilmesinin tavsiyenin ardında fırsatçılar harekete geçti. Limon fiyatları talep üzerine yükseldi. Talep yoğunluğu olarak ise limonu portakal, mandalina ve greyfurt takip ediyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.