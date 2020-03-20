Başkan Erdoğan sağlık çalışanlarını alkışladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından, "Koronavirüs ile mücadelemizin özverili ve fedakar kahramanlarına, her türlü zorluğa ve sıkıntıya göğüs geren tüm sağlık çalışanlarımıza şahsım, ailem ve Milletim adına selamlar, sevgiler ve elbette alkışlar..." açıklamasında bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, koronavirüs salgınına karşı fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına alkışla destek verdi.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, eşiyle birlikte saat 21.00'da Kısıklı'daki konutundan sağlık personeline alkışlarla destekte bulundu.
Başkan Erdoğan'ın Twitter'daki paylaşımında, "Koronavirüs ile mücadelemizin özverili ve fedakar kahramanlarına, her türlü zorluğa ve sıkıntıya göğüs geren tüm sağlık çalışanlarımıza şahsım, ailem ve milletim adına selamlar, sevgiler ve elbette alkışlar..." ifadeleri yer aldı.
Erdoğan, videoda yer alan konuşmasında, "Sağlıkçılarımızın verdiği mücadele her türlü alkışın üstündedir. Kendilerini saygıyla selamlıyoruz. Tüm sağlıkçılarımıza selamlar, sevgiler. Her türlü zorluğa, her türlü bu noktadaki sıkıntıya göğüs geren sağlıkçılarımıza şahsım, ailem, milletim adına selamlar sevgiler." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, elini kalbine götürerek verdiği selamın ardından, "Günün selamı. Sokaklara bu musibeti atlatana kadar çıkmamakta direnelim." dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Cumhurbaşkanlığından o öğrenciler hakkında açıklama
- Osman Kavala'nın tutukluluk hali devam edecek.
- Türkiye'de Mali'deki terör saldırısını kınadı
- MHP'den 7 maddelik koronavirüs talimatı
- Türkiye sağlık çalışanlarını alkışladı
- Acılı anne PKK'nın kaçırdığını kızını istedi
- Özel ve Vakıf hastaneleri salgın hastanesi ilan edildi
- O ülke genelinde karantina ilan edildi
- İngiltere alınan yeni kararları açıkladı
- 14 gün kuralına uymayan 115 kişiye...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Vakıfbank'tan emeklilere müjde! Vakıfbank promosyonu ne kadar? 2020 Vakıfbank emekli promosyonu nasıl alınır?
- Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur? 2020 Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? Miraç Kandili nedir?
- Türkiye'de corona virüsü hangi illerde var? Corona virüsü vaka sayısı kaç? Türkiye'de coronadan kaç kişi öldü?
- Son dakika: Türkiye'de sokağa çıkma yasağı var mı? Bakan Albayrak açıkladı!
- Diyanet 2020 kandil günleri: Yarın kandil mi? 21 Mart Cumartesi yarın ne kandili var?
- 20 Mart mazot gübre desteği yattı mı? 2020 Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri...
- Son dakika: 2020 Fındık desekleme parası yattı mı? TC kimlik no 0, 2, 4, 7, 6, 8 fındık destek ödemeleri ne zaman?
- Son dakika: Tokat Niksar'da korkutan deprem! 20 Mart Kandilli son depremler
- Son dakika: TUS sonuçları açıklandı! 2020 TUS sınav sonuçları, kontenjanları ve taban puanları sorgulama
- Son dakika: Başkan Erdoğan talimat vermişti! Af ne zaman çıkacak? 2020 Mahkumlara ceza indirimi son durum nedir?
- TOKİ Başakşehir kura sonuçları isim listesi: 2020 İstanbul Başakşehir 2+1 3+1 TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsü kaç kişi öldü? Corona virüsü kaç kişiye bulaştı? Vaka sayısı kaç?