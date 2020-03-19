19 Mart 2020, Perşembe
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Son dakika: Başkan Erdoğan, şehit gümrük personeli Turan'ın ailesine başsağlığı diledi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.03.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Son dakika haberine göre, Başkan , 'nın Doğubayazıt ilçesinde 'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Turan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 2 Mart 2020 tarihinde Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca 'lı teröristlerce atılan roket nedeniyle yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Turan'ın ailesine başsağlığı diledi.

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