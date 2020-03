Erdoğan, sağlık çalışanlarını eşi ile birlikte alkışladığı videoda, şu ifadelere yer verdi:

"Sağlıkçılarımızın verdiği mücadele her türlü alkışın üstündedir. Kendilerini saygıyla selamlıyoruz. Tüm sağlık çalışanlarımıza selamlar, sevgiler. Her türlü zorluğu, her türlü bu noktadaki sıkıntıya göğüs geren sağlıkçılarımıza, şahsım, ailem ve milletim adına selamlar, sevgiler. Sakın sokaklara bu musibeti atlatana kadar çıkmamakta direnelim."