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14 gün kuralına uymayan 115 kişiye para cezası kesildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.03.2020
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14 GÜN KURALINA UYMAYAN 115 KİŞİYE...

Koronavirüsle mücadelede devletin aldığı kararlara karşı gelenler cezalandırıldı. Kocaeli'de yapılan denetimlerde, yurt dışından gelen ve 14 gün kuralına uymadığı tespit edilen 115 vatandaşa para cezası uygulandığı bildirildi.

Kocaeli'de yapılan denetimlerde, yurt dışından gelen ve 14 gün kuralına uymadığı tespit edilen 115 vatandaşa para cezası uygulandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, tüm dünyayı tehdit eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve yayılımını engellemek için Kocaeli'de de ciddi tedbirler alındığı ve uygulamaya konulduğu belirtildi.

Yurt dışından gelenlerin, 14 gün kuralına uymasının önemine değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde yapılan denetimlerde, yurt dışından gelen 4 bin 200 kişiden, 14 gün kuralına uymayan, evde izolasyon kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 115 vatandaşımıza Kabahatler Kanunu'na göre idari para cezaları uygulanmıştır. Tekrarı halinde Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Koronovirüs riskine karşı vatandaşlarımızın hem kendi hem de sevdiklerinin sağlığı açısından '14 gün kuralına' harfiyen uymaları konusunda hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur."

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