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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına teşekkür | Video
Son dakika haberine göre; Türkiye'de corona virüs ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek sürdü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da Twitter'dan yaptığı paylaşımla sağlık çalışanlarına alkışlı destek verdi.
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