Son dakika: Başkan Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına teşekkür | Video

Son dakika haberine göre; Türkiye'de corona virüs ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek sürdü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da Twitter'dan yaptığı paylaşımla sağlık çalışanlarına alkışlı destek verdi.