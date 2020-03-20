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20.03.2020

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına teşekkür | Video

Son dakika haberine göre; Türkiye'de corona virüs ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek sürdü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da Twitter'dan yaptığı paylaşımla sağlık çalışanlarına alkışlı destek verdi.

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