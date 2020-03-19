AVM'ler kapatılacak mı? AYD'den AVM’lerin kapatılmasına yönelik tavsiye

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nce (AYD), halk sağlığı için toplum ve perakendecinin de talepleri dikkate alınarak, AVM’lerin kapatılmasına yönelik bir tavsiye kararı alındı. Başkan Erdoğan tarafından koronavirüs salgının etkilerini azaltmak için açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine ilişkin açıklama yapan Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı önlemler paketi için teşekkür eder, bu süreçte hiçbir çalışanımızın işini kaybetmeyeceğini belirterek, kiracılarımıza da gerekli kolaylıkların sağlanacağını kamuoyu ile paylaşırız" ifadelerini kullandı.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nden (AYD) yapılan açıklamada, AYD Yönetimi'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın alınacak önlemleri açıkladığı konuşmasında yer alan "evinizden çıkmayın" tavsiyesi uyarınca, halk sağlığı için toplum ve perakendecinin de taleplerini dikkate alarak AVM'lerin kapatılmasına yönelik bir tavsiye kararı aldığı bildirildi.

Açıklamada, AVM'lerin açılış kapanış saatleri kamu otoritesi tarafından belirlendiği için bu konudaki kararı ivedilikle bekledikleri belirtildi.

Başkan Erdoğan tarafından koronavirüs salgının etkilerini azaltmak için açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı önlemler paketi için teşekkür eder, bu süreçte hiçbir çalışanımızın işini kaybetmeyeceğini belirterek, kiracılarımıza da gerekli kolaylıkların sağlanacağını kamuoyu ile paylaşırız." ifadeleri kullanıldı.