Son dakika: Sivas'ta korkutan deprem
Son dakika haberi... AFAD tarafından aktarılan bilgiye göre, Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 11.04'te meydana gelen deprem, yerin 19.70 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Sivas'ta 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.04'te Sivas'ta 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 19 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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