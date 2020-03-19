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Son dakika: Sivas'ta korkutan deprem

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.03.2020 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020
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SİVAS'TA KORKUTAN DEPREM

Son dakika haberi... AFAD tarafından aktarılan bilgiye göre, 'ta 4.2 büyüklüğünde meydana geldi. Saat 11.04'te meydana gelen deprem, yerin 19.70 kilometre derinliğinde kaydedildi.

'ta 4,2 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.04'te Sivas'ta 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 19 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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