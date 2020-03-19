19 Mart 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Adalet Bakanlığından hükümlü ve tutuklular için karar! Haftada ikiye çıkarıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.03.2020 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020
ABONE OL
HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İÇİN KARAR! HAFTADA İKİYE ÇIKARILDI

Son dakika haberi... Adalet Bakanlığınca, ve tutukluların haftada bir olan telefonla görüşme hakkı haftada ikiye çıkarıldı.

SON DAKİKA HABERi: Adalet Bakanlığınca, ve tutukluların haftada bir olan telefonla görüşme hakkı haftada ikiye çıkarıldı.

Detaylar geliyor...
Mossad'dan koronavirüs skandalı! Büyük yanlışa imza attılar... MOSSAD'DAN "KORONAVİRÜS" SKANDALI! BÜYÜK YANLIŞA İMZA ATTILAR...
Son dakika: TBMM'de koronavirüs oturumu SON DAKİKA: TBMM'DE KORONAVİRÜS OTURUMU
Son dakika: Türkiye düşmanı Cem Özdemir'in koronavirüs testi pozitif çıktı! Sosyal medyadan dikkat çeken yorum SON DAKİKA: TÜRKİYE DÜŞMANI CEM ÖZDEMİR'İN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI! SOSYAL MEDYADAN DİKKAT ÇEKEN YORUM
Kan grubuna göre koronavirüs riski var mı? Hangi kan grubuna sahip olanlar daha riskli? Uzan isim canlı yayında anlattı |Video KAN GRUBUNA GÖRE KORONAVİRÜS RİSKİ VAR MI? HANGİ KAN GRUBUNA SAHİP OLANLAR DAHA RİSKLİ? UZAN İSİM CANLI YAYINDA ANLATTI |VİDEO
Almanya Başbakanı Angela Merkel zor durumu açıkladı: Koronavirüs nedeniyle hastanelerimiz...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA