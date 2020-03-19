Son dakika: Adalet Bakanlığından hükümlü ve tutuklular için karar! Haftada ikiye çıkarıldı
Son dakika haberi... Adalet Bakanlığınca, hükümlü ve tutukluların haftada bir olan telefonla görüşme hakkı haftada ikiye çıkarıldı.SON DAKİKA HABERi: Adalet Bakanlığınca, hükümlü ve tutukluların haftada bir olan telefonla görüşme hakkı haftada ikiye çıkarıldı.
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