Son dakika: TBMM'de koronavirüs oturumu

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de koronavirüs oturumunda bilgilendirmelerde bulundu. Bakan Koca, "Bugüne kadar 10 bini geçen test yaptık. Yarın itibarıyla hızlı tanı kiti tüm illerde olacak, 1-2 gün içerisinde de devreye girmiş olacak'' ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

Erdoğmuş, corona virüse karşı alınan tedbirler bağlamında milletvekillerinden oturum mesafelerine dikkat edilmesini istedi.

Erdoğmuş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın corona virüs hakkında Meclis'i bilgilendireceğini söyledi. Daha sonra Bakan Koca, konuşmasına başladı.

Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Karşı karşıya olduğumuz tehdit şartlarında bütün enerji bu tehdidin kendisine yöneltilmelidir. Milletimiz yapıcı yaratıcı katkılar bekliyor. Yüce Meclis kritik önemde pek çok olayla karşı karşıya kaldı. Burada bütün konuşmalardan sonra kurulacak özet cümlesi enerji dolu bir cümle olacaktır. Mücadelenin ilk şartı başarı motivasyondur.

''SALGININ MERKEZİ AVRUPA'YA KAYDI''

Mart 2020 başı itibarıyla salgının hızı Çin'de yavaşlarken salgının merkesi Avrupa'ya kaydı. Dünya Sağlık Örgütü pandemi ilan etmiştir. Hastalık esas olarak damlacık yoluyla bulaşmaktadır.

''ÖLÜM HIZI YÜZDE 3,8''

Kuluçka süresi asgari 2 azami 14 gün olmakla birlikte ortalama 6 gün olarak tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporununa göre ölüm hızı yüzde 3,8 olarak bildirilmiştir.

''LABORATUVAR SAYIMIZ 25 İLDE 36'YA ÇIKACAK''

Covid-19 olası vaka tanımına uyan hastalarda solunum yolu numuneleri referans laboratuvarda çalışılmakta ve 16 ilde hizmet veren laboratuvarlarda değerlendirilmektedir. Laboratuvar sayımız kısa zaman içinde 25 ilde toplam 36'ya çıkacaktır. Bugün itibarıyla iki vakıf üniversitesinin devreye girmesiyle 18 merkez de çalışmaya başladı. İtalya, Çin'den gelenlerin ülke içinde serbest dolaşmasına izin vererek salgının tüm Avrupa'ya yayılmasına neden oldu.

''UYDURMA HABERLER AHLAK SINIRLARI DIŞINDADIR''

Umreden gelen vatandaşlarımız önce evlerinde pozitif vaka görüşmesinden sonra yurtlarda izole edildi. Toplamda 20 ülkeye uçuş yasağı uyguluyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün güvence olarak gördüğü 2 nokta var. Biri kapsamlı sağlık sistemi ve güçlü bir liderliktir. Uydurma haberler ahlak sınırları dışındadır. Hastalığın ülkemizde yayılarak bir salgın halini alması halinde toplam 25 bin 466 erişkin yoğun bakım kapasitesi var. Hastanelerimizde toplam 99 bin 797 hasta odamız tek kişilik olup, gerektiğinde izolasyon ya da yoğun bakım yatağı olarak kullanılmaya uygundur. Şehir hastanelerimiz bu konuda önemli bir katkı sağlamıştır. Fiziki ve teknolojik alt yapı açısından olası kötü senaryolara karşı hazırız.

HIZLI TANI KİTİ DEVREYE GİRECEK

Yakında bütün büyükşehirlerde test yapabilir olacağız. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde hızlı tanı kiti devreye girmiş olacak. Taramadan geçen kişi sayısı 372 bin oldu. Aile hekimleri üzerinden 132 bin tarama yapıldı.

''BUGÜNE KADAR 10 BİNİ GEÇEN TEST YAPTIK''

Bugüne kadar 10 bini geçen test yaptık. Önümüzdeki günlerde bu test sayımızın çok artacağını düşünüyoruz. Günlük en az 10-15 bin test yapabilir hale gelmek istiyoruz. Sağlık personelimiz daha yoğun çalışmak zorunda izinleri iptal ettik. Sağlık personelimizin hem iş yükü hem maruz kaldığı risk artmış durumda. İki gün önce 6 üniversitemize talepleri olmadığı halde her birine 50 bin maske gönderdik.''

Yurt dışından bugüne kadar Türkiye'ye gelen sayısı 372 bin.

Dinamik bir yapı olduğumuz için stratejimizi Bilim Kurulu'nun önerisiyle değiştiriyoruz. Sağlık personelinin çalışma şeklinde değişiklik olacak. İzinler iptal edildi.