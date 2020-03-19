Mossad'dan "koronavirüs" skandalı! Büyük yanlışa imza attılar...
İsrail istihbarat servisi Mossad koronavirüsle mücadele kapsamında büyük bir skandala imza attı. Mossad, ülkeye 100 bin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test kiti getirdiği, ancak bu kitlerin İsrail Sağlık Bakanlığının talep ettiğinden farklı olduğu ortaya çıktı.
İsrail basınında yer alan haberlere göre, Mossad, Sağlık Bakanlığının talebi doğrultusunda isimleri açıklanmayan 2 ülkeden 100 bin Kovid-19 test kiti getirdi.
"İSTENİLEN DIŞINDA KİTLER ELİMİZE ULAŞTI"
Sağlık Bakanlığı Müdür Yardımcısı Itamar Grotto ise Mossad'ın getirdiği kitlerin Bakanlığın ihtiyaç duyduğu türden olmadığını açıkladı.
MOSSAD KENDİSİNİ SAVUNDU
Öte yandan Mossad, yerel basına gönderdiği açıklamada, kendilerinden talep edilen neyse onu getirdiklerini savundu.
İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 529'a ulaşırken, Sağlık Bakanlığı günlük Kovid-19 test sayısını 3 bine çıkarmayı hedefliyordu.
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