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Son dakika: Türkiye düşmanı Cem Özdemir'in koronavirüs testi pozitif çıktı! Sosyal medyadan dikkat çeken yorum

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Giriş Tarihi: 19.03.2020 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020
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TÜRKİYE DÜŞMANI CEM ÖZDEMİR'İN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

düşmanlığıyla bilinen Alman siyasetçi 'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. Özdemir'in testinin pozitif çıkması, Twitter'da da ilginç yorumlara yol açtı. Bazı Twitter kullanıcıları "Koronaya geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs dünyayı esir almaya devam ediyor. Dünya çapında 9 bine yakın insanın ölümüne neden olan virüs, sanatçı, sporcu, siyasetçi gibi toplumun yakından tanıdığı insanları da etkisi altına alıyor.

CEM ÖZDEMİR'İN TESTİ POZİTİF ÇIKTI
Alman Yeşiller Partisi'nin eski eşbaşkanı , Twitter hesabından paylaştığı videoda koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Özdemir, herkesi karantina kurallarını uyma ve evde kalmaları konusunda uyardı.

"KORONAYA GEÇMİŞ OLSUN"
düşmanlığıyla bilnen Özdemir'in testinin pozitif çıkması, Twitter'da da ilginç yorumlara yol açtı. Bazı Twitter kullanıcıları "Koronaya geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

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