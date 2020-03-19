Son dakika: Türkiye düşmanı Cem Özdemir'in koronavirüs testi pozitif çıktı! Sosyal medyadan dikkat çeken yorum
Türkiye düşmanlığıyla bilinen Alman siyasetçi Cem Özdemir'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. Özdemir'in testinin pozitif çıkması, Twitter'da da ilginç yorumlara yol açtı. Bazı Twitter kullanıcıları "Koronaya geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
Koronavirüs dünyayı esir almaya devam ediyor. Dünya çapında 9 bine yakın insanın ölümüne neden olan virüs, sanatçı, sporcu, siyasetçi gibi toplumun yakından tanıdığı insanları da etkisi altına alıyor.
CEM ÖZDEMİR'İN TESTİ POZİTİF ÇIKTI
Alman Yeşiller Partisi'nin eski eşbaşkanı Cem Özdemir, Twitter hesabından paylaştığı videoda koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Özdemir, herkesi karantina kurallarını uyma ve evde kalmaları konusunda uyardı.
"KORONAYA GEÇMİŞ OLSUN"
Türkiye düşmanlığıyla bilnen Özdemir'in testinin pozitif çıkması, Twitter'da da ilginç yorumlara yol açtı. Bazı Twitter kullanıcıları "Koronaya geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Televizyonda hangi ders hangi saatte yayınlanacak?
- İtalya'da salgının vurduğu hastane ilk kez görüntülendi!
- TSK'dan sınıra 50 araçlık sevkiyat
- Bakan Selçuk ders programını paylaştı!
- 'Çok sevinerek paylaşmak istiyorum' dedi ve açıkladı
- İşte MİT ihanetinde FETÖ’nün rolü
- Dünyada koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor!
- Koronaya karşı “Online Nikah Dönemi”
- Sızma girişimindeki 3 terörist etkisiz hale getirildi
- ABD'de büyük şok! Gizli rapor sızdı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: ÖSYM sınav takviminde güncelleme: 2020 MSÜ, MBSTS, YDS, EKPSS, ALES sınavları ertelendi mi?
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölenlerin isimleri açıklandı mı? Coronadan ölenler kimler?
- Son dakika: 2020 LGS ertelendi mi? Liseye Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak? Başkan Erdoğan açıkladı!
- Son dakika: Corona virüsü kararları neler? Başkan Erdoğan Ulusa Sesleniş açıklamaları
- Son dakika: Altın fiyatları corona virüsü sonrası artacak mı? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
- Son dakika: Kredi kartı borçları ertelendi mi? İhtiyaç kredisi ve kredi kartı borcu erteleme olacak mı?
- CANLI HARİTA! Türkiye'de koronavirüs hangi illerde var? Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç kişi oldu?
- YÖK'ten son dakika uzaktan eğitim açıklaması! Üniversitelerde uzaktan eğitim ne zaman başlayacak?
- ÖSYM'den YKS açıklaması! 2020 YKS geç başvuru ücreti ne kadar? YKS geç başvuru ücreti para yatırma hangi bankaya?
- TOKİ İstanbul Arnavutköy 2+1 kura sonuçları isim listesi: 2020 Arnavutköy TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- MEB son dakika: Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı? 20 bin öğretmenlik tercih sonuçları sorgulama
- 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili dünyaca ünlü sözler ve şiirler! 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma sözleri