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Oto yıkamacılarda 'korona' yoğunluğu! Dezenfekte işlemi yapanlar yüzde 30 arttı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.03.2020 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020
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OTO YIKAMACILARDA 'CORONA' YOĞUNLUĞU!

’den dünyaya yayılan ve ülkemizde de 191 vakaya rastlanan koronavirüs insanların yaşam şekillerini de değiştiriyor. Koronavirüs vakalarının ardından birçok vatandaş oto yıkamacıların yolunu tuttu. Araçları yıkamanın yanında dezenfekte işlemi de yapan oto yıkamacılarda yoğunluğun yüzde 30 arttı.

Dünya üzerinde yaklaşık 120 ülkede görülen korona virüsün 'de de görülmesi üzerine alınan tedbirlere ek olarak kendi tedbirlerini de alan vatandaşlar, araçlarıyla oto yıkamacıların yolunu tuttu.

SIRA OLUŞTU

Koronavirüse karşı birçok alanda yapılan dezenfekte işlemlerini araçlarında uygulamak isteyenler oto yıkamacıların önünde sıra oluşturdu. Oto yıkamacılar müşterilerinin iç dış yıkamanın yanı sıra dezenfektasyon işleminin de yapılmasını hatta dezenfektasyon işlemi yapılma şartıyla araçlarını yıkamaya verdiklerini söyledi.

"DEZENFEKTE YAPTIRMAYA GELİYORLAR"

Corona virüsten sonra müşterilerin dezenfektasyon istediklerini söyleyen oto yıkamacı Emine Karabulut, "Corona virüsü vakalarından sonra müşterilerimiz araba yıkatmaya devam ediyorlar. Artı olarak da corona virüs durumlarından ötürü biz farklı olarak dezenfekte yapıyoruz. Müşterilerimiz hem araba yıkatmaya geliyorlar hem de dezenfekte yaptırmaya geliyorlar" dedi.

"ARAÇLARIMIZI DAHA SIK YIKAMAYI VE DEZENFEKTE ETTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Korona virüs sebebiyle araçlarını dezenfekte ettirmeye gelen ise, "Taşımacılık işiyle uğraşıyoruz. O yüzden malum ülkemizde korona virüsten dolayı araçlarımızı daha sık yıkamayı ve dezenfekte ettirmeye çalışıyoruz. O yüzden yıkamacıların yolunu tuttuk, buradayız. Araçlarımızı dezenfekte ettirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

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