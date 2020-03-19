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Koronavirüs hangi belirtiler ile ortaya çıkıyor? Koronavirüs ile grip arasında fark var mı?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Türkiye'ye de sıçradı. Virüsten korunmak için önlemler alan vatandaşlar kendilerinde gördüğü her belirtiyi koronavirüs sanmaya başladı. Özellikle griple çok benzer belirtiler göstermesi nedeniyle hastanelere akın eden kişiler kendisinin koronavirüs olup olmadığını soruyorlar. Peki koronavirüs belirtileri ile grip arasındaki fark ne? Koronavirüs ve grip belirtileri aynı mı? İşte yanıtlar...

Giriş Tarihi: 19.03.2020 10:57 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020 11:08
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Koronavirüs hangi belirtiler ile ortaya çıkıyor? Koronavirüs ile grip arasında fark var mı?

Bağlı olduğu virüs ailesi grubu yüzünden belirtileri soğuk algınlığı ve griple benzeşen yeni koronavirüs enfeksiyonun mevsimsel grip ya da nezle ile karıştırılması ihtimali toplumu tedirgin ediyor. İşte uzmanların grip ve koronavirüs arasındaki farkları ve benzerlikleri açıklayan açıklamaları:

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Koronavirüs hangi belirtiler ile ortaya çıkıyor? Koronavirüs ile grip arasında fark var mı?

GRİP, DAHA YAVAŞ İLERLİYOR

Prof. Dr. Abdullah Sayıner (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi): Koronovirüsün en temel belirtileri, yüksek ateş ve kuru öksürük. Gripte ise kırıklık, halsizlik belki boğaz ağrısı olur.

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Koronavirüs hangi belirtiler ile ortaya çıkıyor? Koronavirüs ile grip arasında fark var mı?

Koronavirüste daha hızlı bir seyir var. Grip daha yavaş ilerliyor. Ateş, öksürük geçmiyorsa, izleyen günlerde nefes darlığı da eklendiyse koronavirüs düşünebilir.

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Koronavirüs hangi belirtiler ile ortaya çıkıyor? Koronavirüs ile grip arasında fark var mı?

Böyle bir durumda yüksek ateş ve öksürük varsa kişi maske takıp bir sağlık kuruluşuna başvuracak. Eğer kişinin hastalığı gripten ayırt edilmiyorsa ki bazı bulgular benziyor o zaman 3-4 gün takip edilecek.

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Koronavirüs hangi belirtiler ile ortaya çıkıyor? Koronavirüs ile grip arasında fark var mı?

Sıradan bir gripte kötüye evrilme olasılığı daha düşük. Koronavirüs hastalarının yüzde 20 kadarında daha da kötüleşiyor. Koranavirüs testi önemli.