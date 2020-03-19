Koronavirüs hangi belirtiler ile ortaya çıkıyor? Koronavirüs ile grip arasında fark var mı?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Türkiye'ye de sıçradı. Virüsten korunmak için önlemler alan vatandaşlar kendilerinde gördüğü her belirtiyi koronavirüs sanmaya başladı. Özellikle griple çok benzer belirtiler göstermesi nedeniyle hastanelere akın eden kişiler kendisinin koronavirüs olup olmadığını soruyorlar. Peki koronavirüs belirtileri ile grip arasındaki fark ne? Koronavirüs ve grip belirtileri aynı mı? İşte yanıtlar...