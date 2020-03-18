Birleşik Krallık koronavirüs nedeniyle tüm okulları tatil etti
Çin'den tüm dünyaya yayılan koronavirüs ile ilgili bir son dakika haberi de Birleşik Krallık'tan geldi. Yapılan açıklamada, "Krallık bünyesindeki İskoçya ve Galler'de okullar tatil edildi." denildi.
Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılıp 8 binden fazla insanını hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüse karşı dünya genelinde mücadele sürüyor. Birleşik Krallık koronavirüs nedeniyle tüm okulları tatil etti
OKULLAR SÜRESİZ ŞEKİLDE TATİLE GİRDİ
Birleşik Krallık corona virüsü ile mücadele kapsamında önlemleri hayata geçirdi. İskoçya ve Galler'de tüm okullar tatil edildi. Yapılan açıklamada tarih aralığı verilmezken, okullar süresiz şekilde tatile girdi.
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