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Birleşik Krallık koronavirüs nedeniyle tüm okulları tatil etti

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Giriş Tarihi: 18.03.2020 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020
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BİRLEŞİK KRALLIK'TA FLAŞ KORONA KARARI!

'den tüm dünyaya yayılan koronavirüs ile ilgili bir son dakika haberi de 'tan geldi. Yapılan açıklamada, "Krallık bünyesindeki İskoçya ve Galler'de edildi." denildi.

'in Vuhan kentinden dünyaya yayılıp 8 binden fazla insanını hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüse karşı dünya genelinde mücadele sürüyor. koronavirüs nedeniyle tüm okulları tatil etti

OKULLAR SÜRESİZ ŞEKİLDE TATİLE GİRDİ

Birleşik Krallık corona virüsü ile mücadele kapsamında önlemleri hayata geçirdi. İskoçya ve Galler'de tüm edildi. Yapılan açıklamada tarih aralığı verilmezken, okullar süresiz şekilde tatile girdi.

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