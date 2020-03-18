İngiliz Kraliyet Ailesine koronavirüs şoku! Prens Harry…
Tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs İngiliz Kraliyet Ailesi'ni de vurdu. Aileden ayrılmasının ardından son görevlerini yapmak için İngiltere'ye dönen Prens Harry'nin koronavirüse yakalandığı iddia edildi. Prens'in virüsü diğer aile bireylerine bulaştırma ihtimali de gündemde.
Giriş Tarihi: 18.03.2020 16:39 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020 16:41
Bu ayın ilk günlerinde önceden planlanmış kraliyet görevlerini yerine getiren bir anlamda da eski hayatına veda eden Prens Harry eşiyle birlikte Kanada'ya gitti. Üstelik de Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun sınırları kapatma kararından çok kısa bir süre önce.
HAMİLTON İLE SAMİMİ GÖRÜNTÜLER SERGİLEMİŞTİ
Fakat, Prens Harry'nin veda görevleri sırasında bir etkinlikte bir araya geldiği Formula 1 piloti Lewis Hamilton'la buluşmuş olması şüpheleri gündeme getirdi. Prens ile Hamilton bir açılışta samimi görüntüler sergilemişti.
TEST SONUÇLARI POZİTİF ÇIKTI
Hamilton da daha önce başka bir etkinlikte koronavirüs testleri pozitif çıkan oyuncu İdris Elba ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie ile birlikte yer almıştı.
"ÖNLEM ALINDI"
Şimdi başta ailesi olmak üzere herkes Prens
ile eşi Harry Meghan da Markle'ın yakalanmış olabileceği şüphesinde. Fakat, Prens koronavirüse ile Harry Meghan yakın kaynaklar çiftin bu konuda bilinçli olduğunu ve önlem aldığını belirtiyor. Markle'a TÜM AİLEYLE BULUŞTU
Prens Harry ile Meghan Markle son görevleri sırasında Prens Charles ve eşi, Kraliçe 2. Elizabeth, Prens William ve Kate Middleton gibi aile üyeleriyle de çeşitli etkinliklerde bir araya gelmişti.