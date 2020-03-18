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İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 427'e yükseldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.03.2020 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020
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İSRAİL'DE KORONA KABUSU! RAKAM ARTIYOR

’den dünyaya yayılan ve 8 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs yayılmaya devam ediyor. 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son açıklanan rakamlara göre; 427'ye yükseldi. Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 90 kişide daha koronavirüs tespit edildiği belirtildi.

Tedavi altına alınan yeni vakalardan 5'inin durumunun kritik olduğu bilgisi paylaşılan bakanlık açıklamasında, virüse yakalananlardan 11'inin ise iyileştiği aktarıldı. Açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 427'ye yükseldiği kaydedildi.

BİR DİZİ ÖNLEMLER ALINMIŞTI

dün koronavirüs nedeniyle bir dizi önlemler alındığını açıklamıştı. Halka zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları çağrısı yapan bakanlık, sahil, yüzme havuzları ve ulusal parklar gibi alanlara gidilmesinin de yasaklandığını duyurmuştu.

100 KİŞİYİ AŞAN ETKİNLİKLER YASAKLANDI

Kovid-19 önlemleri kapsamında kreşler hariç tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 100 kişiyi aşan toplantı ve etkinlikler de yasaklanmıştı.

BİRÇOK TİCARİ İŞLETME KAPATILDI

Ayrıca, market, eczane, benzin istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin de kapatılmasına karar verilmişti.

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