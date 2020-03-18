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Bangladeş'te yeni tip koronavirüsten ilk ölüm

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Giriş Tarihi: 18.03.2020 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020
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O ÜLKEDE KORONADAN İLK ÖLÜM

Bangladeş'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez 1 kişi hayatını kaybetti. Dr. , toplam vaka sayısının 14'e yükseldiğini aktardı.

Epidemiyoloji Hastalık Kontrol ve Araştırma Enstitüsü (IEDRC) Müdürü Dr. , basına yaptığı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 70 yaşındaki bir kadının yaşamını yitirdiğini söyledi.

Flora, kalp hastalığı, yüksek tansiyon, diyabet ve böbrek rahatsızlığı olan kadının, Kovid-19'u yurt dışından gelen temas ettiği birinden aldığını ifade etti. Böylelikle söz konusu kişinin ölümüyle Bangladeş'te Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşmiş oldu.

VAKA SAYILARINDA ARTIŞ

Ülkede 3 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini kaydeden Flora, toplam vaka sayısının 14'e yükseldiğini aktardı. Flora, ülkede vakaların aile teması yoluyla yayıldığını vurguladı. Bangladeş'te Kovid-19'un yayılmasını önleme çalışmaları kapsamında tüm eğitim kurumlarının ay sonuna kadar kapatıldığı duyurulmuştu.

12 ARALIK'TA TESPİT EDİLMİŞTİ

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak 'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Dünya genelinde, 7 bin 989 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip koronavirüs, 198 bin 741 kişide tespit edildi.

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