İstanbul’da valizde erkek cesedi bulundu

İstanbul Arnavutköy'de bir valiz içinde 35-40 yaşlarında bir erkeğe ait ceset bulundu. Ceset, otopsi işlemleri için cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Hadımköy Haraççı Caddesi üzerinde bulunan Esat Gülemek Parkı ile Hadımköy Polis Merkezi'nin karşısındaki yol kenarında dün gece saatlerinde şüpheli bir valiz görüldü.

POLİS EKİPLERİ, KİMSEYİ ALANA YAKLAŞTIRMADI

Polis ekipleri şüpheli valizin incelenmesi için bomba imha uzmanlarına haber verdi. Valizin bulunduğu alanı güvenlik çemberine alan polis ekipleri, kimseyi alana yaklaştırmadı. Bomba imha uzmanları valizi incelemeye aldı.

CESET ÇIKTI



Valizin açık olan kısmından el feneri ile valizin içini inceleyen ekipler, içinde bir ceset olduğunu fark etti. Açılan valizde elleri ve vücudu koli bandıyla bağlı 35-40 yaşlarında bir erkek cesedi ile karşılaşan ekipler, daha sonra olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi savcıyı beklediler.

OTOPSİ YAPILACAK

Savcılığın yaptığı incelemenin ardından valiz içinde bulunan ceset, otopsi işlemleri için cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.