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Son dakika: Bakan Selçuk duyurdu! Mayıs ayı sonuna kadar geçerli olacak...

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Giriş Tarihi: 18.03.2020 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020
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BAKAN SELÇUK DUYURDU! MAYIS AYI SONUNA KADAR GEÇERLİ OLACAK...

Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve , “Evde Bakım Yardımı”ndan ve engelli aylıklarından yararlanan engellilerin rapor sürelerinin bitmesi durumunda hak kaybına uğramaması için mevcut raporları Mayıs ayı sonuna kadar geçerli kabul edeceklerini duyurdu.

Aile, Çalışma ve , "Evde Bakım Yardımı"ndan ve engelli aylıklarından yararlanan engellilerin, rapor sürelerinin bitmesi durumuna hak kaybına uğramaması için, mevcut raporları Mayıs ayı sonuna kadar geçerli kabul edeceklerini duyurdu.

Türkiye'yi de etkileyen corona virüse karşı alınacak tedbirler kapsamında, hem sağlık kuruluşlarını meşgul etmemek hem de vatandaşların mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak durmalarını sağlamak için önlemler aldıklarını belirten Selçuk, daha önce Sosyal Güvenlik Kurumu tedbirleri kapsamında sağlık raporlarının SGK tarafından yapılacak ikinci bir duyuruya kadar uzatıldığını ve bu raporlara istinaden verilen ilaç ve tıbbi malzemelerin reçete yazdırmadan alınabileceğini hatırlattı.

"MAYIS AYI SONUNA KADAR GEÇERLİ"

Bakan Selçuk "Evde Bakım Yardımı ile engelli aylıklarından yararlananlar süreli Engelli Sağlık Kurulu raporlarını belirli aralıklarla yenilemek durumunda. Süresi dolan raporlar nedeniyle engellilerimizin mağdur olmasını önlemek amacıyla, raporlarını Mayıs ayı sonuna kadar geçerli kabul edeceğiz." dedi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Belirlenen süre sonunda, bu durumdaki engelli vatandaşlarımız için yeni bir bilgilendirmede bulunacağız." hatırlatmasında da bulundu.

Türkiye'de 521 bin kişi engelli Evde Bakım Yardımından, 720 bin kişi de engelli aylığından faydalanıyor.

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